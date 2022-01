Fiorentina, Ikoné in viola con la benedizione di Mbappé: "Mi ha fatto i complimenti per la scelta"

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo acquisto della Fiorentina Jonathan Ikoné ha svelato di aver ricevuto un messaggio dal suo amico Mbappé dopo il trasferimento in viola: "Siamo amici da tanti anni, non ho parlato però con lui dei miei progetti di venire in Italia. Ma quando ha saputo che sarei venuto a Firenze, mi ha già mandato un messaggio per complimentarsi con me sperando che oltre un progetto questa mia avventura in viola diventi qualcosa di più concreto".

