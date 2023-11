Fiorentina, il rinnovo di Koaume resta in stand by. Per l'attaccante si muove il Fenerbahce

Possibile futuro lontano dalla Fiorentina per Christian Kouame? Un'ipotesi paventata oggi dai media turchi, in particolar modo Sporx, secondo cui il Fenerbahce starebbe alzando il pressing per l'attaccante ivoriano considerato un vero e proprio jolly da Vincenzo Italiano.

Fra il club viola e l'entourage è in corso una trattativa per il rinnovo, nonostante un'opzione in mano a Pradè e Barone per il prolungamento automatico di una ulteriore stagione. Ma al momento l'accordo non è stato trovato. Da qui l'idea del Fenerbahce che a gennaio andrà alla ricerca di esterni offensivi da aggiungere alla rosa. Ed in tal senso, i primi contatti fra il club turco e la Fiorentina sarebbero già andati in scena.