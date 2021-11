Fiorentina, il West Ham pronto a tornare a trattare Milenkovic dopo il ko di Ogbonna

Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it il West Ham sarebbe pronto a tornare a trattare Nikola Milenkovic dopo il grave infortunio che ha colpito Angelo Ogbonna negli scorsi giorni. Il giocatore era stato vicino agli Hammers in estate, prima di rinnovare con la Fiorentina perché il suo procuratore non aveva trovato l'accordo economico con gli inglesi per quanto riguarda le commissioni. Il club viola non ha nessuna intenzione di cederlo in inverno e anzi, la speranza sarebbe quella di provare a intavolare un'ulteriore trattativa per il prolungamento al termine della stagione in corso.