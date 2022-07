Fiorentina, in arrivo Dodô. Per ora però il terzino brasiliano si gode Milano da turista

Il brasiliano Dodo si sta avvicinando passo dopo passo alla sua prossima destinazione italiana, la Fiorentina. Il terzino brasiliano classe '98 è promesso sposo dei viola e attende solamente il via libera per poter svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto. Per il momento però è a Milano assieme alla famiglia, a fare la vita del "turista" come da lui stesso mostrato sui suoi profili social.