Fiorentina, in ballo anche il futuro di Fagioli e Gudmundsson: si ragiona sul rinnovo del prestito

La Nazione di oggi parla del mercato della Fiorentina, con diverse situazioni ancora da definire in vista della prossima stagione. Si parte dal caso Dodo (rinnovo o non rinnovo, con visuale su scenari anche diversi da quello della maglia viola) e si scivola in fretta nella direzione dei riscatti da valutare su un paio di big come Fagioli e soprattutto Gudmundsson. Per l'islandese 23 partite e 6 gol in stagione, mentre l'ex centrocampista della Juve ha collezionato appena 14 presenze in viola in Serie A e 6 in Conference League, dopo aver collezionato quasi 20 gettoni in bianconero.

Al tavolo – dove la Fiorentina dovrebbe portare un bel pacchetto di milioni – ci sono la Juventus e il Genoa che di sicuro aspettano la decisione della società viola anche per mettere in cassaforte soldi da far girare nei rispettivi mercati in entrata.

Sulle qualità di Fagioli e di Gud ci sono sempre state poche remore, ma il curriculm in positivo non è stato sinceramente aggiornato dall’esperienza in viola. Che cosa potrà succedere? In situazioni come queste non è da escludere che si punti a rinviare il tutto di un anno rinnovando (a cifra da pattuire) il prestito e aggiornare così i possibili riscatti al giugno 2026.