Fiorentina, in caso di addio di Vlahovic viola pronti a tornare su Belotti: Cairo chiede 30 milioni

La Fiorentina farà di tutto per rinnovare il contratto a Dusan Vlahovic, in scadenza nel 2023, ma si sta guardando intorno anche nell'eventualità che dovesse arrivare un'offerta monstre per il suo giovane attaccante. Il Borussia Dortmund potrebbe puntare su di lui in caso di cessione di Haaland e ci sono tante altre squadre italiane ed estere che potrebbero mettersi in fila per provare ad acquistarlo. In quel caso, la Fiorentina proverà ad inserirsi nella corsa ad Andrea Belotti, attaccante e capitano del Torino col contratto in scadenza nel 2022 che ancora non ha trovato l'intesa per prolungare. La richiesta sarebbe di 30 milioni di euro e oltre ai viola in corsa ci sarebbero anche Milan e Roma. A riportarlo è l'edizione fiorentina de La Repubblica.