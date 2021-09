Fiorentina, Italiano: "Atteggiamento bellissimo, non perdiamolo. Saponara? Felice, ha qualità"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha così parlato a DAZN dopo il successo dei suoi in casa del Genoa: "Siamo riusciti a vincerla e qui non è facile venire e fare risultato pieno. Atteggiamento bellissimo dei ragazzi, anche se all'inizio il Genoa ci ha sorpresi con un atteggiamento differente: ci siamo adattati, poi nel secondo tempo abbiamo preso in mano la gara e portata meritatamente a casa. Era la prima partita del trittico, importante fare punti. Tutti si lavora per concedere poco all'avversario e creare qualche palla gol in più: al momento ci stiamo comportando bene nel fare esprimere poco i nostri avversari. Il cammino però è lunghissimo: la squadra non perda concentrazione e atteggiamenti".

Come si gestisce Saponara?

"Ricky ha delle qualità che gli hanno permesso di arrivare al Milan, è un ragazzo che ha il proprio carattere e quando si sente coinvolto e responsabilizzato riesce a dare il meglio. Sono felice, ha inciso da subentrato e i ragazzi sanno quanto mi faccia felice la cosa. Sono contento perché già da un po' c'erano presupposti per mandarlo in rete".