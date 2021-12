Fiorentina, Italiano: "Conosciamo le qualità del Benevento. Vogliamo passare il turno"

Nella sua intervista alla vigilia della sfida contro il Benevento in Coppa Italia, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato anche dei suoi prossimi avversari: "È una squadra che lotterà per la vittoria del campionato di B e che l'anno scorso era in serie A e con giocatori che hanno fatto bene nella massima serie, da affrontare con la massima concentrazione perché ogni partita è difficile. Ci teniamo a passare il turno, conosciamo le qualità del Benevento e cercheremo di prepararla bene".