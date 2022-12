Fiorentina, Italiano ricorda Mihajlovic: "Sinisa ha lasciato il segno, l'ho ammirato molto"

vedi letture

Si è conclusa per 1-1 l'amichevole odierna tra Fiorentina e Monaco. Il tecnico viola Vincenzo Italiano ha lasciato il Franchi subito dopo la fine della gara per una sindrome influenzale, volendo comunque ricordare Sinisa Mihajlovic, ex allenatore gigliato scomparso ieri. Questa la nota che si legge sul sito ufficiale della Fiorentina: "Ho ammirato Sinisa prima come calciatore e poi come allenatore. Ha lasciato il segno in entrambi ruoli entrando nel cuore della gente e dei tifosi, a prescindere dalla maglia che indossava. Ma ho stimato e continuo a stimare Sinisa soprattutto come uomo, per la splendida famiglia che ha costruito e per tutti i messaggi che ha saputo trasmettere, dentro e fuori dal campo. Mando un grosso abbraccio a tutta la sua famiglia e tutte le persone che gli sono state vicine"