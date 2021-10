Fiorentina, Italiano: "Risposta eccezionale. Rigore? Chi se la sente, batte"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 conquistata al Franchi contro il Cagliari: "Venivamo da due sconfitte e volevamo tornare a fare punti, nonostante alcune prestazioni ottime. Oggi avevamo bisogno di muovere la classifica e la risposta dei ragazzi è stata eccezionale: tutti hanno offerto una grande prestazione, sono felice in particolare per Saponara. Sono queste le prestazioni che dobbiamo fare.

Nemmeno il tempo per esultare che dovrete affrontare subito la Lazio.

“Ci tocca gioire poco e preparare già da domani la partita di Roma contro una squadra e un allenatore forte. Dobbiamo preparare questo turno infrasettimanale al meglio ma già iniziare il trittico della settimana con una vittoria era importante”.

Cosa ci può dire dell'esultanza di Vlahovic e del suo abbraccio?

“Nell’abbraccio con lui c’è il fatto che quando un allenatore vede in difficoltà un suo giocatore cerca di stimolare e di motivarlo con parole diverse. Lui è il nostro terminale offensivo: “come gioca punta, gioca squadra” diceva Boskov e io questo glielo ripeto sempre. Sono contento per l’abbraccio che c’è stato”.

La mossa di spostare Nico Gonzalez a destra ha funzionato.

“Quando lui gioca dietro la punta riesce ad essere più pericoloso e oggi lo ha fatto vedere giocando alla grande: ha fatto quello che abbiamo provato in questi giorni, è bello vedere che le cose fatte in allenamento vengono riprodotte in campo”.

Era previsto che Biraghi battesse al posto di Vlahovic?

“Abbiamo 3-4 rigoristi davvero bravi: oggi chi ha dato il pallone a Biraghi ha visto in lui la determinazione di fare gol. Mi piace questa voglia, chi se la sente va a battere”.

Oggi siete riusciti anche a non prendere gol.

“Fa immenso piacere: in un colpo solo siamo riusciti ad essere concreti al massimo senza concedere nulla all’avversario: è quello su cui lavoriamo nel corso di tutta la settimana”.