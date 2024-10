Fiorentina, Kouame: "Abbiamo studiato il Lecce. Hanno fatto una buona gara contro il Milan"

Fresco di rinnovo con la Fiorentina fino al 2027, l'attaccante viola Christian Kouame, intervistato dai canali ufficiali del club gigliato, parla anche della prossima sfida di campionato, che vedrà la Fiorentina impegnata in casa del Lecce.

Cosa pensi della gara con Lecce?

"È una buona squadra, li abbiamo studiati e anche contro il Milan hanno fatto una buona gara nonostante il risultato finale. Dovremo stare attenti e cercare di fare la nostra partita come abbiamo fatto contro il Milan".

Cosa rappresenta la Fiorentina per te?

"La Fiorentina per me rappresenta molto. A Empoli diventare capitano mi ha sorpreso, significa che godo della fiducia di compagni, staff e società. Non avrei mai pensato d’indossare quella fascia, ne mi sarei aspettato di parlare davanti a tutta la squadra. Per me giocare con la maglia viola significa tanto, farò di tutto per ricambiare questa fiducia".