Fiorentina, l'agente di Vlahovic è a Firenze: parlerà con il club del rinnovo

Darko Ristic, agente dell'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, nelle scorse ore ha raggiunto Firenze. Il procuratore ha condiviso una foto insieme all'attaccante per le vie del capoluogo toscano, presenza che accende i riflettori sulla trattativa per il rinnovo del giocatore, visto che in città è ancora presente anche il presidente viola Commisso. Lo stesso proprietario aveva parlato della possibilità di trattenerlo nonostante le tantissime pretendenti, con il prolungamento che sarebbe la chiave per la sua permanenza in riva all'Arno.