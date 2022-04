Fiorentina, l'Empoli vorrebbe riscattare Zurkowski ma Italiano lo porterà in ritiro

La Fiorentina ha intenzione di portare Zurkowski in ritiro a Moena nel corso della prossima estate. Autore di un'ottima stagione con 5 gol e due assist nell'Empoli di Andreazzoli, è uno dei giocatori che Italiano vuole studiare e valutare bene in vista della prossima stagione. In realtà Corsi vorrebbe riscattarlo e tenerlo in azzurro, ma con Pradè e Barone si arriverà sicuramente a un accordo vista anche la presenza del controriscatto da parte viola. A riportarlo è Il Corriere Fiorentino.