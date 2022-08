Fiorentina, l'ultima idea per la difesa porta ad Ardian Ismajli dell'Empoli. Faes è l'alternativa

Non solo Antonin Barak per la mediana, la Fiorentina continua a cercare sul mercato anche un difensore. Come riporta il Corriere Fiorentino, l'ultima idea porta a Ardian Ismajli dell'Empoli, stessa squadra dell'altro obiettivo per la trequarti Nedim Bajrami.

Il centrale classe 1996 - si legge - oggi è la principale alternativa al classe '98 Wout Faes.