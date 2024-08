TMW Fiorentina, la strategia per Gudmundsson: potrebbe arrivare per meno di 30 milioni

Il mercato della Fiorentina è in fermento e ancora una volta torna di moda il nome di Albert Gudmundsson, già cercato dai viola negli ultimi giorni del mercato di gennaio. In queste ore a Firenze si parla molto della possibilità che Nico Gonzalez possa salutare, con Atalanta e Juventus che ci stanno pensando, e il nome dell'islandese è il primo della lista per Daniele Pradè per l'eventuale sostituzione dell'argentino. Possibile che la trattativa possa essere impostata già in queste ore, a prescindere dalle offerte che dovrebbero comunque arrivare per il numero 10 gigliato.

Le cifre e la formula.

La Fiorentina è al lavoro per impostare l'operazione con il Genoa, cercando di scendere sotto la soglia dei 30 milioni di euro, cifra che i rossoblù hanno chiesto proprio a gennaio per lasciar partire Gudmundsson. La sensazione è che la proposta dei viola sarà quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di 25 milioni di euro e resta da capire se il Grifone dirà di sì, con la volontà del calciatore che sarà certamente decisiva.

La rivendita.

Se non dovesse bastare la prima proposta la Fiorentina potrebbe mettere sul piatto anche una percentuale sulla futura rivendita, che sarebbe in quel caso da stabilire in corso d'opera. Insomma, la dirigenza gigliata non molla la presa, e i prossimi giorni saranno importanti per capire il futuro di Albert Gudmundsson.