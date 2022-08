Fiorentina, lavoro differenziato per Duncan: a rischio l'esordio contro la Cremonese

Vincenzo Italiano dovrà valutare Alfred Duncan in vista del match contro la Cremonese. Il centrocampista della Fiorentina, come riportato da La Nazione, ha svolto un programma differenziato per smaltire il fastidio muscolare al bicipite femorale: il giocatore verrà valutato in vista dell'esordio in campionato.