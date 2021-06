Fiorentina, Lirola sarà il titolare della fascia destra. Gattuso ne valuterà le motivazioni

Pol Lirola potrebbe essere il terzino titolare della Fiorentina per la prossima stagione sotto la guida di Rino Gattuso. Il tecnico vuole parlarci e valutarne le motivazioni, ma dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia, nei piani dei dirigenti e del tecnico c'è quello di puntare sull'esterno spagnolo a cui idealmente verrà affidata la titolarità della fascia destra. Al momento non viene presa in considerazione l'idea di puntare su Hysaj, giocatore che Gattuso stima visto il comune percorso al Napoli ma che non troverebbe spazio vista la volontà di puntare sull'ex giocatore del Sassuolo.