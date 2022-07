Fiorentina, manca l'accordo con lo Shakhtar per Dodo: permane ancora distanza

C'è ancora distanza tra l'offerta della Fiorentina e la richiesta dello Shakhtar Donetsk per Dodo, terzino su cui i viola lavorano da diverse settimane. Secondo quanto riporta Sky, i toscani avrebbero offerto 14.5 milioni per portare in Italia il difensore, ma gli ucraini resterebbero fermi sulle loro valutazioni. Si continua a trattare, ma rimane ancora distanza.