Fiorentina, Mandragora di nuovo in gruppo: si avvicina il rientro in campo

Buone notizie per la Fiorentina in vista dei prossimi impegni, relativa alle condizioni fisiche di Rolando Mandragora. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, dopo le risposte positive date ieri pomeriggio con la Fiorentina Primavera, il centrocampista classe 1997 è tornato a lavorare in gruppo insieme ai suoi compagni in prima squadra, all'interno del Viola Park.

I tempi per rivederlo in campo.

La riabilitazione dall'infortunio rimediato lo scorso 3 ottobre coi New Saints procede a passo spedito: l'ex Juventus ha messo nel mirino la trasferta di Conference League a Cipro contro l'APOEL, in programma giovedì 7 novembre. In ogni caso prima della sosta Raffaele Palladino dovrebbe tornare ad avere a disposizione un giocatore in più in mediana, con Mandragora che dovrà comunque faticare per trovare spazio, visto che la Fiorentina ha trovato la quadra nelle ultime settimane.

Le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina.

GENOA-FIORENTINA - Giovedì, ore 18.30, stadio Ferraris

GENOA (4-4-1-1): Leali: Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Badelj, Frendrup, Martin; Thorsby; Pinamonti. Allenatore: Alberto Gilardino.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Gosens; Bove, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.

Questa la classifica aggiornata di Serie A:

1. Napoli 22

2. Inter 18

3. Juventus 17

4. Fiorentina 16

5. Atalanta 16

6. Udinese 16

7. Lazio 16

8. Milan 14*

9. Torino 14

10. Empoli 11

11. Roma 10

12. Bologna 9*

13. Como 9

14. Cagliari 9

15. Verona 9

16. Parma 8

17. Monza 8

18. Genoa 6

19. Lecce 5

20. Venezia 5

* Una gara in meno