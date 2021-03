Fiorentina, Martinez Quarta: "All'inizio non è stato facile. Salvezza? Siamo una buona squadra"

Sulle pagine di Tuttosport troviamo una lunga intervista a Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina e sorpresa in positivo di questa difficile stagione dei viola: "All'inizio non è stato facile, poi le cose sono migliorate con il lavoro e grazie alla fiducia dei compagni e in me stesso, sapevo che avrei potuto fare bene e volevo dimostrarlo. Sono stato in panchina per 9 partite, quando è toccato a me ho fatto per fortuna delle buone prestazioni anche se la squadra stava e sta lottando per salvarsi".

La salvezza?

"Vogliamo riuscirci e poi goderci il finale senza più pressione. Io resto convinto che siamo una buona squadra".