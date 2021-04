Fiorentina, Martinez Quarta: "L'Atalanta ha il miglior attacco della Serie A, ma ci servono punti"

Il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, ha concesso un'intervista ai canali ufficiali viola in vista del big match con l'Atalanta di domenica: "Questa gara si prepara in maniera speciale, perché affrontiamo il miglior attacco della Serie A. Ci aspetta una partita importante, difensivamente faremo del nostro meglio. Sarà veramente dura, l'Atalanta è là in alto in classifica, ma anche noi abbiamo bisogno di punti e ci stiamo allenando bene. È vero che ci mancheranno Ribery e Pulgar, ma nella nostra rosa abbiamo abbastanza qualità per sostituirli", le dichiarazioni dell'argentino.