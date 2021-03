Fiorentina, Martinez Quarta: "Viola, spero di restare a lungo. Somiglio a Cannavaro? Magari!"

vedi letture

Lucas Martinez Quarta ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Queste le parole del difensore viola sul suo futuro: "Diventare uno dei più forti difensori al mondo? E' uno dei miei sogni. Devo ancora migliorare in tutto, non lo si diventa da un giorno all'altro. Il segreto è non sentirsi mai arrivati".



Sui paragoni: "Mi accostano a Cannavaro? Magari ci somigliassi (ride). Pure a Firenze ci sono stati tanti difensori forti, mi auguro di fare anch'io la mia parte della storia della Fiorentina. So che molti argentini ci sono riusciti e sono entrati in sintonia con Firenze. Capisco perché tanti connazionali ci hanno vissuto a lungo. Spero anche io di fermarmi per tanto tempo".