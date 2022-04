Fiorentina, Milenkovic ancora out ma c'è ottimismo in vista di domenica contro la Salernitana

La Fiorentina, dopo la sconfitta di ieri contro la Juventus, si è ritrovata oggi al centro sportivo per iniziare la preparazione in vista della gara contro la Salernitana. Ancora assente Nikola Milenkovic, fermato alla vigilia della gara di Coppa Italia da una gastroenterite. Il giocatore sta comunque meglio anche se è rimasto a casa e c'è ottimismo nel recuperarlo per domenica. A riportarlo è FirenzeViola.it.