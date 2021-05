Fiorentina, Milenkovic e quell'abbraccio con Commisso che sa di ultimo tentativo

Le parole rilasciate ai media ufficiali prima della partita contro la Lazio da parte di Nikola Milenkovic avevano fatto presagire a un addio certo alla fine della stagione in corso. Il serbo aveva salutato idealmente la piazza fiorentina dopo anni da protagonista ma poi, proprio prima della sfida ai biancocelesti, il ds Pradè aveva dichiarato che non c'era certezza dell'addio e che le parti ne avrebbero parlato. Oggi il centrale serbo è stato immortalatoin un video social da parte del club viola, mentre presso il centro sportivo "Davide Astori" si intratteneva sorridente col presidente Rocco Commisso, forse l'unico che potrebbe effettivamente fare cambiare idea al giocatore in scadenza nel 2022. Che alla fine non si riapra una strada per il prolungamento? Inter, Juventus e tanti club all'estero restano alla finestra, ma a questo punto c'è da scommettere sul fatto che un tentativo per confermare Milenkovic, la Fiorentina lo farà eccome.