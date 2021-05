Fiorentina, Pradè: "Milenkovic non ha mai detto di voler andare via. Se possibile, lo terremo"

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha spiegato le parole di Milenkovic in settimana e l'intervista rilasciata dal serbo, parlando a DAZN prima della gara con la Lazio: "L'intervista è stata interpretata, lui ha ringraziato fortemente per la crescita avuta in questa città: sappiamo che ha un anno di contratto ma parliamo con lui costantemente, non ha detto che vuole andare via da Firenze. Se ci sarà l'opportunità vedremo se resterà con noi, è professionista esemplare".