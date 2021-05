Fiorentina, Milenkovic si opera e salta il Crotone: i motivi dell'intervento

Nikola Milenkovic non sarà convocato per l'ultima sfida della stagione tra Crotone e Fiorentina perché, come dichiarato in prima persona dall'allenatore Beppe Iachini in conferenza, dovrà effettuare un intervento che dunque non gli permetterà di essere della partita. Un intervento che però non riguarda l'ambito atletico/sportivo, ma che riguarda la sfera personale del calciatore. In accordo con il club e con la salvezza già raggiunta, il giocatore dovrebbe effettuare questa piccola operazione già nella giornata di oggi.