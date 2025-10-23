Fiorentina, Ndour: "Il Mister ci ha chiesto fame e carattere: l'abbiamo messa tutti"

Nel post partita di Rapid Vienna - Fiorentina, gara vinta dai viola per 3-0, ha parlato l'autore del gol che ha sbloccato il match Cher Ndour. Queste le parole del centrocampista viola: "Era una partita molto difficile in un bell'ambiente, contro una squadra forte. Una gara tosta, siamo entrati molto bene in campo attaccando al meglio. Sono molto contento del gol e della vittoria. Il mister prima della partita ci ha chiesto carattere e fame agonistica, l'abbiamo messa tutti. Siamo sulla strada giusta".

Ancora sulla vittoria come iniezione di fiducia in vista del Bologna: "Vincere dà sempre autostima, dobbiamo ripartire dall'atteggiamento di oggi e così possiamo fare una bella partita domenica col Bologna. Ci serve la prima vittoria in campionato".

Infine, sulla sua prestazione, ha concluso: "Dopo essere andati in vantaggio era importante non abbassarsi e concedere, gli errori che avevamo fatto in precedenza. Io sono soddisfatto e rimango a disposizione per qualsiasi cosa".