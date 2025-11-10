Fiorentina, Ndour e Martinelli rinunciano alla Nazionale per degli acciacchi fisici

I giocatori della Fiorentina Cher Ndour e Tommaso Martinelli non hanno risposto alle rispettive convocazioni, in accordo con i relativi staff, a causa di alcuni acciacchi fisici. Non sono al meglio della condizione e si è preferito lasciarli a disposizione dello staff sanitario della Fiorentina. Da mercoledì saranno a disposizione del Mister. Si tratta, in ogni caso, di acciacchi comunque non gravi.