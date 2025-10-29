Fiorentina, Ndour: "Esposito? Sta facendo bene, la squadra saprà come arginarlo"
Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo dell’Inter valevole per la 9^ giornata di Serie A.
Come arginare Pio Esposito?
"Oltre che un giocatore fortissimo è un ragazzo eccezionale, siamo cresciuti insieme. Sta facendo molto bene, ma i miei compagni sapranno come arginarlo. Spero che non segni, ma sono contento di quello che sta facendo".
