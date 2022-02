Fiorentina, Nico Gonzalez assente all'allenamento di oggi. Colpa di un fastidio in Nazionale

In casa Fiorentina da sottolineare l'assenza nell'allenamento di oggi da parte di Nico Gonzalez, rientrato nelle ultime ore dal Sudamerica e non al meglio dopo un fastidio fisico accusato nel finale della gara tra Colombia ed Argentina; presente invece il suo compagno di nazionale, Lucas Martinez Quarta, così come l'altro sudamericano convocato per le qualificazioni al Mondiale in Qatar, Lucas Torreira, pienamente ristabilito dopo la positività al Covid riscontrata in Uruguay, evidenzia FirenzeViola.it.