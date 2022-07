Fiorentina, nodo Milenkovic: settimana prossima decisiva per capire il suo futuro

Futuro ancora in bilico per Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina è molto ambito sul mercato con Inter e Juventus che sarebbero molto interessante. Il giocatore ancora non ha sciolto le sue riserve sulla permanenza e, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la prossima settimana sarà quella decisiva per il capirne di più.