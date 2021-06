Fiorentina, obiettivo Perin se parte Dragowski. E la Juventus torna su Vlahovic

Ipotesi Mattia Perin per la Fiorentina. Come scrive Tuttosport infatti, il club viola, che potrebbe perdere il polacco Dragowski (nel mirino di Inter, West Ham e Wolverhampton), sarebbe pronto a ragionare con la Juventus e l'entourage di Perin. Il club bianconero in questo modo potrebbe tentare un nuovo assalto per Dusan Vlahovic, inserendo anche il cartellino di Daniele Rugani nella trattativa. Il portiere - si legge - è intrigato dall'ipotesi Fiorentina, ma tutto ovviamente passa dal futuro di Dragowski.