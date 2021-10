Fiorentina, Odriozola: "Avremmo meritato di vincere contro l'Inter e il Napoli"

Alvaro Odriozola, difensore della Fiorentina arrivato in estate in prestito dal Real Madrid, ha parlato al sito ufficiale del club viola: "Sono molto felice di questo primo mese con questi bei colori addosso, che mi piacciono moltissimo. La squadra sta andando bene. Abbiamo perso con due squadre che sono al vertice della classifica, ma avremmo meritato di vincere. Mi trovo benissimo con i miei compagni. Siamo un gruppo magnifico di giocatori che sanno giocare molto bene a calcio. In allenamento ci divertiamo. Abbiamo una squadra che può sognare in grande. Non potrei essere più contento".

Lei sta dimostrando di sacrificarsi molto in fase difensiva.

"È così, la fase più importante del mio gioco è quella difensiva. È quella a cui mi dedico di più. Per caratteristiche sono offensivo, ma mi piace difendere, recuperare palloni e macinare chilometri per ottenere le vittorie, che sono il nostro obiettivo".

Che effetto le fanno i tifosi fiorentini?

"Devo ringraziare tutti i tifosi di Firenze e non solo, perché sono rimasto colpito da come mi hanno accolto sin dal primo giorno, il modo in cui mi incitano per strada. La gente impazzisce e io pure. L’atmosfera dello stadio è incredibile, mi piace che abbiano questa passione. Nella scorsa partita ho sfiorato un pallone e ho ottenuto un corner, la gente è impazzita e mi è venuta la pelle d’oca".

Ci può dire in quanto corre i 100 metri?

"Per ora non lo so, ma ho sempre avuto questa curiosità, perché mi piace l’atletica. I 100 metri sono sempre stati la mia passione e un giorno mi piacerebbe percorrerli al massimo della velocità. Magari un giorno andrò sotto i 10 secondi…".