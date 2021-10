Fiorentina, ora della verità per Vlahovic: gli occhi dei tifosi e non solo su di lui

vedi letture

Il Corriere dello Sport dedica spazio a Dusan Vlahovic e il suo ritorno in campo con la Fiorentina. Il serbo è tornato dalle partite con la Nazionale e al centro sportivo non c'è stata nessuna contestazione, nessun grido e nessuno striscione. Il termometro della città potrà essere tastato in parte a Venezia, dove ci saranno oltre 700 tifosi viola, ma soprattutto il 24, in occasione della gara interna con il Cagliari.

La partita si sposta sul piano psicologico, ma Italiano si fida e Vlahovic ha sempre dimostrato di essere impermeabile a tutto. Le sirene di mercato ad agosto non lo hanno distratto, ma ora tutti gli occhi saranno su di lui. Lo monitoreranno i suoi tifosi, ma anche i suoi estimatori, quelli che cercheranno di lusingare il suo agente per convincerlo a sposare un'altra causa. Nessuno può tirarsi indietro perché, se è vero che la Fiorentina ha bisogno di Vlahovic, anche Vlahovic ha bisogno della Fiorentina.