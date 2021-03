Fiorentina-Parma, le formazioni ufficiali: c'è Borja Valero e non Bonaventura. Kucka falso nove

Sono state rese note qualche istante fa le formazioni di Fiorentina-Parma, sfida di Serie A delle ore 15 che appare decisamente come una sfida salvezza: entrambe le squadre sono alla ricerca di punti, che riportino tranquillità nel caso dei viola, o disperatamente come per gli emiliani. Nell’osservare le scelte di formazione dei due allenatori, si nota che nella Fiorentina mancano un paio di pedine. Oltre allo squalificato Ribery e ad infortuni vari, manca Bonaventura: non ancora recuperato al meglio l’ex Milan, che si accomoda in panchina in favore di Borja Valero. Seconda da titolare per Malcuit a destra, davanti c’è Eysseric con Vlahovic. D’Aversa invece si gioca le sue carte con un 4-3-3 in cui Kucka fa da falso nove, con la velocità di Gervinho e Karamoh ai suoi lati.

Fiorentina (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Borja Valero, Biraghi; Eysseric; Vlahovic.

Allenatore: Cesare Prandelli.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bani, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Kucka, Gervinho.

Allenatore: Roberto D’Aversa.