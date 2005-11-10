La Fiorentina pensa a Udogie, ma dall'Inghilterra frenano: il Tottenham chiede 50 milioni

Se c'è qualcuno che ha buoni rapporti con il Tottenham, quello è sicuramente Fabio Paratici e così la Fiorentina sogna il colpo Destiny Udogie. Il terzino sinistro degli Spurs, abile anche a giocare in un centrocampo a cinque, potrebbe tornare in Italia dopo diversi anni in Premier League e i viola sono una destinazione gradita, che potrebbe permettergli di rilanciarsi anche in ottica Nazionale.

Secondo quanto riportato da Transfer News però, la richiesta da parte del club che ha scelto Roberto De Zerbi come allenatore è altissima e si aggira sui 50 milioni di euro. A queste condizioni la Fiorentina sarebbe assolutamente fuori dalla corsa al classe 2002, ma è chiaro che con una formula particolarmente vantaggiosa, magari un prestito oneroso con diritto di riscatto, l'affare potrebbe diventare possibile.