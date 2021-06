Fiorentina, per La Gazzetta dello Sport il club ha dato garanzie a Italiano: Vlahovic incedibile

La Gazzetta dello Sport, trattando dell'incontro di mercato andato in scena ieri tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina, scrive che la dirigenza viola ha dato una garanzia su tutte al prossimo tecnico viola. I collaboratori di Commisso hanno ribadito, infatti, che Dusan Vlahovic era e resta incedibile. Non esiste offerta - si legge - che almeno per quest’estate potrebbe far vacillare la proprietà.