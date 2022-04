Fiorentina, Piatek: "Grazie a Italiano sono migliorato più in 3 mesi che negli ultimi anni"

Krzysztof Piatek è tornato in Italia a gennaio dopo l'esperienza a gennaio e ora con la Fiorentina sta provando a conquistare l'Europa anche per puntare a una conferma dopo il prestito in viola: "Sono molto contento di essere qui. Siamo una grande squadra e in questa stagione stiamo giocando molto bene - ha dichiarato nel corso di "1vs1" su Dazn - Italiano è molto attivo, molto forte e ha una grande idea di calcio. Per quanto riguarda l'Europa siamo sulla buona strada ma vediamo le prossime partite. Per Firenze è un'occasione incredibile e lo è anche per noi come squadra. Siamo forti ma dobbiamo continuare a giocare bene". Poi parlando della sua maturazione in seguito alla prima esperienza in Italia: "Sono sicuramente un calciatore migliore perché ho più esperienza. Ho giocato in Germania e Italia. Penso di essere migliorato di più in questi 2/3 mesi che in due anni in Germania perché mi sto allenando con un grande allenatore come Italiano".