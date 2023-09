Fiorentina, Pradè: "15 giorni duri dopo il ko con l'Inter, questo pubblico non ci ha mai traditi"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, dopo il successo contro l'Atalanta è intervenuto ai canali ufficiali del club viola: "Vittoria bellissima, abbiamo vissuto 15 giorni duri dopo la sconfitta di Milano. Oggi abbiamo dimostrato di esserci e sono felicissimo per tutti. Giovedi abbiamo un altro match ma questa vittoria di da certezze e conferme".

La squadra ha avuto personalità.

"I primi 20 minuti li abbiamo sofferti. Dopo siamo usciti ed è stato molto bravo il mister. Oggi hanno fatto tutti bene. Ci vuole fiducia".

Bello il momento sotto la curva a fine partita.

"Quelle sono cose meravigliose, ma questo pubblico non ci ha mai tradito. Quando giochiamo in casa siamo in 12 e abbiamo l'obbligo di vincere la partita. Un Franchi con le curve attaccate sarebbe una cosa infernale".



Tra tre giorni ci sarà la partita contro il Genk.

"Giochiamo contro una squadra forte e organizzata che ha vinto anche ieri in trasferta. Le squadre belghe sono sempre molto organizzate. andremo li con le nostre consapevolezze e per fare la nostra gara".