Fiorentina, Pradè: "Siamo ancora pronti a parlare con Vlahovic del rinnovo"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato nel corso di "Aspettando il Calciomercato" in onda su Sportitalia: "Vlahovic non può fare la differenza per tutta la squadra, la prima cosa è il gruppo e la società. Non possiamo essere condizionati in ogni momento di parlare solo di lui. è riduttivo questo. Vlahovic ha scelto la Juventus? Ce lo dirà lui quella che è la sua scelta. Noi aspettiamo anche se non aspettiamo in eterno. Aspettiamo una risposta dagli agenti più che dal calciatore. C'è un rispetto professionale, una riconoscenza. Partiamo dal fatto che non giocava nemmeno titolare nella Fiorentina. Noi ci abbiamo creduto e lo abbiamo trattato come un figlio. A questo punto non è più una situazione facile perché non ci sono aperture da parte degli agenti. Non possiamo perderlo a zero, questo è chiaro. Siamo ancora pronti a parlare di rinnovo. Siamo pronti a trovare una soluzione. Siamo disponibili con tutti. Penso che come azienda e dirigenti tutti i nostri calciatori non possono che confermare la nostra apertura al dialogo".