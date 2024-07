TMW Fiorentina, presto le visite mediche di Kean: l'attaccante le farà a ridosso del ritiro

Continua ad avvicinarsi alla Fiorentina a grandissimi passi Moise Kean. L'attaccante di proprietà della Juventus è ormai virtualmente un calciatore viola e, secondo quanto raccolto da TMW, svolgerà le visite mediche a ridosso dell'inizio del ritiro estivo della squadra di Palladino. Gli allenamenti partiranno l'8 luglio al Viola Park e per quella data l'obiettivo è avere il classe 2000 arruolabile per le sedute.

Dettagli della trattativa

L'operazione per il centravanti ex Hellas Verona, Everton e Paris Saint-Germain si chiuderà con la formula dell'acquisto a titolo definitivo, con la Fiorentina che pagherà alla Juventus 13 milioni di euro di parte fissa più 5 di eventuali bonus, di cui 3 facilmente raggiungibili. L'attaccante italiano invece firmerà un contratto di cinque anni, ovvero fino al 2029, da 2,2 milioni di euro netti a stagione.

Intanto la Fiorentina sta portando avanti altre trattative per il reparto offensivo come quelle per Nicolò Zaniolo e Lorenzo Lucca. Per il primo il punto è tutto attorno alla valutazione che fa del calciatore il Galatasaray: i turchi chiedono una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro, difficile da soddisfare per la Fiorentina che tra le due società pare l'unica intenzionata a muoversi a titolo definitivo. Dal canto suo l'Atalanta è più vicina dei viola alla valutazione posta in essere dal Gala, ma con una formula non gradita dai turchi (prestito con obbligo di riscatto ma solamente a determinate condizioni). I giallorossi di Istanbul appaiono desiderosi di non mollare sulla valutazione, anche se sembra difficile pensare a un braccio di ferro, vista la chiara volontà di Zaniolo di tornare a giocare in Italia.