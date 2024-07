Fiorentina, prima la cessione di Nzola e poi l'assalto a Lucca. Ma tutto dipende dall'Udinese

La Fiorentina non si limiterà a Moise Kean in attacco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, manca ancora un centravanti per accontentare Raffaele Palladino, ma prima andrà ceduto M'Bala Nzola. Ieri il suo agente Giovanni Branchini è stato al Viola Park per aggiornarsi sugli interessi di Lecce, Cagliari e Fenerbahce, con le due italiane forse più avanti e più interessate, ma anche un po' impaurite dall'ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione fino al 2027 che percepisce l'ex Spezia nel capoluogo toscano. Il club di Commisso vorrebbe un addio a titolo definitivo, ma resiste anche l'alternativa del prestito oneroso con obbligo di riscatto, mentre le altre vorrebbero acquistarlo in prestito con diritto.

Il preferito in questo momento per il reparto offensivo sembra essere Lorenzo Lucca dell'Udinese. Ovviamente i friulani non devono chiedere 20 milioni di euro, altrimenti tutto finirà ancor prima di iniziare. Sullo sfondo c'è anche Andrea Colpani, che non è una punta, ma è comunque uno che aggiungerebbe della qualità.

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, durante la conferenza stampa di presentazione di Alessandro Nesta come allenatore dei brianzoli, ne ha parlato così: "Non c'è nessuna trattativa in corso con la Fiorentina, è inutile parlare di mercato perché da qui al 30 agosto può succedere tutto e il contrario di tutto. In questo momento non c'è nessuna trattativa che riguardi Colpani con nessuna squadra, compresa la Fiorentina. Poi questo non vuol dire nulla, ma al momento è così"