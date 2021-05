Fiorentina, prove di addio per Milenkovic e Pezzella. Caceres invece può rinnovare

La Nazione in edicola questa mattina, fa il punto sulla rivoluzione che dovrebbe avvenire alla Fiorentina, in particolar modo in difesa. Pezzella, che sarà squalificato dopo l’ammonizione rimediata contro il Napoli, potrebbe aver giocato ieri la sua ultima partita in viola. Il mercato spagnolo sembra la strada più probabile, mentre il Milan e proprio il Napoli che lo volevano un anno fa, ormai hanno preso direzioni diverse. Milenkovic invece guarda all’estero. Ma attenzione alla sorpresa Inter. Sul difensore ci sono con forza le due squadre di Manchester, mentre il club nerazzurro continua a tenere sotto osservazione le manovre attorno al suo futuro. Una cosa è certa: la Fiorentina si aspetta dall’addio di Milenkovic non meno di 35 milioni. Sempre in difesa, oltre al ritorno di Malcuit a Napoli, va registrato il probabile addio a Barreca, mentre per Caceres la soluzione del rinnovo annuale appare obiettivamente una pista molto concreta.