Fiorentina, lo staff di Grosso per il 2026/27: confermato l'innesto di Filippi dal Milan
La Fiorentina ha fatto sapere, tramite i propri canali ufficiali, come si compone lo staff tecnico della prima squadra viola per la stagione sportiva 2026/27, guidato dall'allenatore Fabio Grosso. Sarà ancora suo secondo in comando Raffaele Longo, già vice con lui al Sassuolo e al Lione. Confermati anche alcuni attesi innesti, come quello del collaboratore tecnico Damià Abella e dell'allenatore dei portieri Claudio Filippi, lo scorso anno al Milan con Allegri.
Lo staff della Fiorentina per il 2026/27
Head Coach: Fabio Grosso
Assistant Coach: Raffaele Longo
Staff Coordinator: Stefano Raponi
Technical Collaborator: Damià Abella
Athletic Trainer: Francesco Vaccariello
Strength Athletic Trainer: Vittorio Carello
Set Pieces: Giuseppe Foti
Strength & Conditioning: Giuseppe Mazza
Head Of Football Analysis: Simone Contran
Head Of Data Analysis: Vanni Di Febo
Match Analyst: Mauro Carretta
Drone: Andrea Tordi
Head of Goalkeepers: Claudio Filippi
Assistant Coach For Goalkeepers: Stefano Baroncini