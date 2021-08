Fiorentina, resta forte il pressing per Berardi: affare da 30 milioni di euro

Il pressing della Fiorentina su Domenico Berardi rimane forte. Molto forte. E a tre giorni dallo stop agli affari d’estate, tutto davvero può succedere. Certo il tavolo con il Sassuolo è un tavolo molto pesante in chiave economica: e per arrivare al cartellino di Berardi non sarà sufficiente una cifra inferiore ai 30 milioni. Decisiva potrebbe essere la scelta fatta su Sottil che evidentemente è l’unico fra i viola che il Sassuolo considera una pedina giusta per affrontare l’affare Berardi diminuendo un po’ le pretese economiche. Il lavoro del club viola in questa direzione, insomma, continua, ma la Fiorentina è sufficientemente pronta anche a sferrare il colpo alternativo e qui il discorso va su Orsolini. I colloqui con il Bologna hanno creato la base per un’operazione che può concretizzarsi così: prestito oneroso e diritto di riscatto obbligatorio per una cifra di 15 milioni. Lo riporta La Nazione.