Fiorentina, ritiro finito. Italiano: "Ora ritroveremo i Nazionali e faremo le nostre valutazioni"

"Se vuoi entrare nella metà campo avversaria, devi avere tanta gente vicino alla palla e non sulle fasce laterali". Parole di Vincenzo Italiano, neo tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria in amichevole contro la VirtusVecomp Verona nell'ultimo giorno di ritiro a Moena: "L'agonismo e la convergenza sono sicuramente due principi importanti. Il recuperare sempre la palla deve essere sempre un principio basilare, chi perde la palla deve cercare di riprenderla sempre anche se è una palla sporca. Il voto alla squadra dopo il ritiro? Il voto è altissimo per ciò che riguarda la partecipazione, la disponibilità di tutti: non me lo aspettavo ma sono felicissimo, ho trovato ragazzi stupendi. Siamo stati bene tranne qualche acquazzone che ha rovinato il campo. Qualche principio lo stiamo assimilando. Adesso a Firenze troveremo i Nazionali e faremo le nostre valutazioni. Vediamo se si può migliorare ed aggiungere qualcosa per essere più competitivi. I ragazzi hanno tutti dimostrato di avere molte potenzialità. Vogliamo portare al massimo livello la Fiorentina e per questo non vedo l'ora di conoscere tutti i Nazionali", le parole riportate da Firenzeviola.it.