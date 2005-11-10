La Fiorentina saluta Elia: passa a titolo temporaneo con diritto di opzione al Bari in C
È attraverso una nota ufficiale che la Fiorentina "comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mirko Elia all' S.S.C. Bari"; solo un mese fa, era il 16 giugno, il calciatore arriva rinnovato il proprio contratto con la compagine toscana, estendendo la fine dello stesso al 2028, con ulteriore opzione per un altro anno.
Al comunicato dei viola, ha fatto eco anche quello della società pugliese: "SSC Bari comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina, con la formula del prestito con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mirko Elia (13.10.05, Lecce); il difensore si è unito al gruppo biancorosso a Roccaraso per mettersi da subito a disposizione di mister Rastelli.
Dopo i primi anni nelle giovanili salentine, viene acquistato dalla società viola dove milita fino alla formazione Primavera e con cui conquista una Coppa Italia Primavera e una Supercoppa di categoria, perdendo una finale scudetto contro l'Inter. Nella passata stagione il suo esordio tra i professionisti con la maglia del Forlì; con la formazione romagnola 32 presenze tra campionato e coppa.
Benvenuto Mirko!".