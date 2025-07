Ufficiale Il Forlì pesca in casa Fiorentina per rinforzare la difesa: arriva in prestito Elia

Il Forlì ha rinforzato la propria difesa prelevando un giovane talento dalla Fiorentina: si tratta del centrale mancino Elia che nella scorsa stagione è stato protagonista con la maglia della Primavera viola. Questo il comunicato del club biancorosso:

"Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo per il prestito annuale dalla Fiorentina per Mirko Elia che sarà un giocatore del Forlì in Serie C nella prossima stagione. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso.

Il classe 2005 è cresciuto nei settori giovanili di Lecce e proprio Fiorentina dove ha fatto tutta la trafila fino alla Primavera. Proprio con la maglia viola nella scorsa stagione ha raccolto 30 presenze centrando la finale play-off per la vittoria dello scudetto Primavera. Il nuovo giovane centrale biancorosso ha fisico possente e tanta voglia di confrontarsi per la prima volta nel mondo dei grandi in un contesto altamente competitivo come quello del Forlì".