Forlì, Elia: "Sei gol subiti in casa in due gare? Possiamo far meglio ma niente allarmismi"

Il difensore del Forlì Mirko Elia ha parlato nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de Il Resto del Carlino del momento della sua squadra e delle diverse reti subite: "Sei gol incassati in due partite? Solo un caso.

Malasorte? Certo, 6 reti sono tante, ma anche la sorte ci ha voltato le spalle. Diciamo che dobbiamo lavorare di più per subire meno, tuttavia ci siamo sempre difesi così, uomo contro uomo, anche quando la porta è rimasta inviolata…C’è stato un pizzico di sfortuna, ma non siamo preoccupati. Anzi, restiamo convinti delle potenzialità della squadra. Tutti questi gol al passivo sono frutto del caso. Possiamo fare meglio? Sì, ma niente allarmismi.

"È strano perché in allenamento prepariamo scrupolosamente queste situazioni...Perdere non aiuta, ma neppure cancella quanto di buono abbiamo fatto fino a questo momento. Il gruppo è sereno, tranquillo e consapevole dell’importanza che riveste la partita di sabato contro il Bra".