Fiorentina, Saponara: "Potevamo rialzarci dopo la Coppa Italia, usciamo ancora più delusi"

Riccardo Saponara, attaccante della Fiorentina, ha parlato dalla zona mista della Eden Arena dopo la sconfitta in finale di Conference League: “Abbiamo avuto qualche sbavatura di troppo, davanti non abbiamo trovato le nostre combinazioni migliori però eravamo stati bravi a pareggiare dopo pochi minuti. Perdere per questo gol fa malissimo perché pensavamo che la seconda occasione potesse darci opportunità di rialzarci dopo la Coppa Italia. Invece usciamo ancora più delusi".

Prevale più l'amarezza o orgoglio?

"In questo momento sicuramente l’amarezza la fa da padrona. Per crescere la Fiorentina deve passare anche da queste delusioni, aspettarsi a vittoria di un trofeo significherebbe riconoscere la crescita di questo club. La società ci ha ringraziato per la stagione positiva e le emozioni che ci siamo regalati. Biraghi ha voluto esprimere bellissime parole verso tutto il gruppo, abbiamo condiviso tanti bei momenti che sono quelli poi che fanno crescere”.